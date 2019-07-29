"Забракованного" кандидата в депутаты Мосгордумы Янкаускаса арестовали на 7 суток

Зюзинский райсуд Москвы своим решением отправил на 7 суток в спецприёмник незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса, о чем он известил у себя в Twitter. Политику инкриминировали организацию несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Ранее сегодня, 29 июля, назначили 10-дневный административный арест и "коллеге" Янкаускаса Илье Яшину: по мнению суда, он также призывал граждан к участию в несанкционированном митинге.

По оценке московской полиции, несогласованное с мэрией протестное мероприятие, прошедшее 27 июля, посетили 3,5 тысяч человек. Оппозиционеры называют иную цифру - 10 тысяч.

Задержано было рекордное количество человек - свыше 1300. В автозаки попали все кандидаты, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации - Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Яшин, Янкаускас и другие.