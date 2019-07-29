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17:33

В Туркменистане ловят "предателей родины", причастных к распространению слухов о смерти Бердымухамедова

фото ЗакС политика В Туркменистане ловят "предателей родины", причастных к распространению слухов о смерти Бердымухамедова

Силовики и сотрудники правоохранительных органов Туркменистана проводят спецоперацию по вычислению лиц, причастных к тиражированию сведений о кончине и плохом самочувствии главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, извещают местные СМИ.

Так, по сведениям "Хроник Туркменистана", с 25 июля спецслужбы перешли на "усиленный вариант несения службы", в ходе которого в Ашхабаде и других регионах страны прошли первые задержания и аресты.

"Пойманным" лицам предъявлено обвинение в распространении информации, подрывающей устои государства. Точное количество задержанных не сообщается, однако известно, что троих таких граждан нашли на территории Лебапского велаята. 

Вместе с этим власти страны начали вести усиленную пропагандистскую работу. Помимо проправительственных сайтов, "вредителей" и "предателей родины" критикуют знаменитые туркменские музыканты

Новость о кончине Бердымухамедова появилась 21 июля. Президент долгое время не появлялся на публике, что и послужило поводом для муссирования данного известия. Позднее информация была опровергнута на официальном уровне.

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