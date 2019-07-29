Белковский: России выгодно вернуть захваченных моряков на Украину

Политолог Станислав Белковский, в последнее время сконцентировавшийся на проблемах, так или иначе связанных с украинской политикой, посвятил свою новую колонку в "Собеседнике" теме пленных моряков, проводящих в российском СИЗО уже девятый месяц. Согласно генеральной мысли автора, геополитическая ситуация такова, что для Кремля чрезвычайно выгодно и полезно выпустить захваченных военнослужащих соседнего государства, но препятствуют этому и далеко не в первый раз некие "альфа-комплексы" империи.

"Для Кремля отдать моряков было бы удобно и выгодно: какой-никакой, но жест в адрес Запада, хотя бы в знак благодарности за возвращение РФ-делегации её статуса в ПАСЕ. Вопрос в том, как это формализовать", - отметил публицист.

Ситуация осложнена тем, что любые обмены невозможны без признания Россией, которая продолжает настаивать на своем, решений Международного трибунала по морскому праву. Впрочем, полностью удобным в качестве переговорщика родное для моряков государство Белковский тоже назвать не может.

"Никто не хочет уступать — ведь это может быть воспринято как демонстрация слабости. Хотя быстрое разрешение эпизода с танкером вселяет определенный оптимизм", - считает автор.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. 24 моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы.