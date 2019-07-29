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18:50

Росстат констатировал: в РФ стало ещё больше бедных

фото ЗакС политика Росстат констатировал: в РФ стало ещё больше бедных

Россиян, живущих за уровнем бедности, в первом квартале 2019 года стало ещё больше, подсчитали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат). Их стало на полмиллиона человек больше. Таким образом, общее количество лиц, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, достигло почти 21 млн человек - то есть, 14,3% от общего количества граждан РФ.

Столь резкую динамику в Росстате объяснили "опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".

При расчете показателей применялась установленная Минтруда сумма прожиточного минимума в размере 10 753 рублей.

Следует напомнить, что одной из приоритетных задач, обозначенных Владимиром Путиным в майских указах, является борьба с бедностью: федеральным ведомствам было поручено к 2024 году снизить уровень малоимущих россиян.

Ранее, добавим, в беседе с социологами "Левада-Центра" россияне поделились, что более всего в жизни из смущает бедность и общая неустроенность.

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