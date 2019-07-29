Кандидаты от ЛДПР подали в суд на ИКМО «Сергиевское»

Желающие стать муниципальными депутатами в МО «Сергиевское» от ЛДПР требуют зарегистрировать их кандидатами в мундепы через суд. Согласно данным из карточки дела, Выборгский районный суд зарегистрировал заявление от выдвиженцев 29 июля.

Как рассказал ЗАКС.Ру один из заявителей-выдвиженцев в «Сергиевское» – муниципальный депутат МО «Шувалово-Озерки» и заместитель координатора по идеологии ЛДПР Евгений Ененков, иск подали 10 кандидатов от либерально-демократической партии. Они не смогли подать документы в ИКМО «Сергиевское» для участия в выборах, напомнил Ененков. Он уточнил, что муниципальная избирательная комиссия не принимала потенциальных кандидатов, создавала «фейковые» очереди и не выполняла решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Последняя обязала ИКМО до 16:00 часов 9 июля принять документы у определенных кандидатов, чьи фамилии были перечислены в решении.

- У них срок был до 9 [июля]. С 1 по 8 они не работали, потому что пытались обжаловать решение. 8, я так понял, они проиграли, 9 – начали работать. 9 у нас уже с коммунистами был сформирован список, по которому мы должны были заходить. Вышла уборщица, наклеила бумажку, что прием на Есенина. Мы приехали на Есенина – там вторая песня: бородатые ребята. И, соответственно, мы туда не попали, - рассказал муниципальный депутат.

Он сказал, что подать бумаги выдвиженцам не удалось и в другие дни до окончания срока приема документов. Координатор по идеологии ЛДПР считает, что суд встанет на сторону выдвиженцев. Так как потенциальные кандидаты от ЛДПР подготовили «большой комплект документов»: фотографии, объявления и другое, сообщил Ененков.

О намерении подать иск к ИКМО «Сергиевское» также сообщали выдвиженцы от КПРФ, которые не смогли подать документы. Они хотят отменить выборы в округе.

Напомним, 9 июля у муниципальной комиссии произошла потасовка в очереди. Помимо этого, внутрь здания не удалось попасть представителям Центральной избирательной комиссии.

София Саттарова