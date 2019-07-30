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Муниципал

11:12

Горизбирком не удовлетворил жалобу Оброскова на отказ в регистрации кандидатом в мундепы

фото ЗакС политика Горизбирком не удовлетворил жалобу Оброскова на отказ в регистрации кандидатом в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу экс-выдвиженца в губернаторы города и потенциального кандидата в муниципальные депутаты МО «Невский округ» Анатолия Оброскова. Заседание прошло 30 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Обросков пожаловался в ГИК на ИКМО «Невский округ», которая отказалась регистрировать его как кандидата в мундепы. Причина отказа - подписи избирателей в поддержку выдвижения собраны вне округа, где кандидат баллотируется, рассказал на заседании член ГИК Дмитрий Краснянский. Он добавил, что рабочая группа Горизбиркома это подтвердила и предлагает отказать в удовлетворении жалобы. Члены ГИК проголосовали за это решение единогласно.

Напомним, Обросков предлагал переименовать Кудрово в Ельцино, организовать там гей-квартал и обещал содействовать народовластию. Также в этом году он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга. Однако он не собрал необходимое количество подписей для выдвижения - ГИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата в губернаторы.

София Саттарова

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11:26    
Кто знает, сколько ещё таких фриков бьются в двери ГИК и судов , чтобы стать депутатами ? И не сосчитать !

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