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11:30

Милонов отметил прогресс в борьбе с плохим благоустройством дорог в Шушарах

фото ЗакС политика Милонов отметил прогресс в борьбе с плохим благоустройством дорог в Шушарах

Депутат Виталий Милонов, критически настроенный к качеству дорог в Шушарах, рассказал о том, что проблему усилиями чиновников и общественников начали решать. 

"Когда я еду в церковь святителя Николая, то всегда выбираю маршрут, исходя из состояния дороги. Участок улицы Школьной и вовсе оказался на частной земле и там был кошмар", - вспомнил он в Instagram эпизод из недавнего прошлого.

Сейчас за дело взялся "социально ответственный бизнес", начав на Школьной улице ремонт, за что Милонов также благодарен чиновникам из администрации Пушкинского района. По его прогнозам, в течение лета вполне реально избавиться от ям, усеивающих собой Вишерскую улицу.

Изначально причина плачевного состояния местных асфальтированных дорог была для политика очевидна: виновато то обстоятельство, что они не переданы в ведение города либо не включены в Перечень автомобильных дорог. 

Ранее Милонов приложил руку к тому, чтобы в поселке Шушары, входящем в состав Петербурга, запустили социальное такси, которое призвано облегчить жизнь несовершеннолетним инвалидам.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:38   Георгий  
Вот интересно,- опять депутат Виталий приписывает себе чужую работу и заслуги. Хочется напомнить Виталию и всем, как он в одной из статей обещал перечислять свою зарплату депутатскую на озеленение в Шушарах? А зарплата около 400 тыс./месяц,- и где хоть рубль он потратил? &#128514;

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