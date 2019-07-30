Милонов отметил прогресс в борьбе с плохим благоустройством дорог в Шушарах

Депутат Виталий Милонов, критически настроенный к качеству дорог в Шушарах, рассказал о том, что проблему усилиями чиновников и общественников начали решать.

"Когда я еду в церковь святителя Николая, то всегда выбираю маршрут, исходя из состояния дороги. Участок улицы Школьной и вовсе оказался на частной земле и там был кошмар", - вспомнил он в Instagram эпизод из недавнего прошлого.

Сейчас за дело взялся "социально ответственный бизнес", начав на Школьной улице ремонт, за что Милонов также благодарен чиновникам из администрации Пушкинского района. По его прогнозам, в течение лета вполне реально избавиться от ям, усеивающих собой Вишерскую улицу.

Изначально причина плачевного состояния местных асфальтированных дорог была для политика очевидна: виновато то обстоятельство, что они не переданы в ведение города либо не включены в Перечень автомобильных дорог.

Ранее Милонов приложил руку к тому, чтобы в поселке Шушары, входящем в состав Петербурга, запустили социальное такси, которое призвано облегчить жизнь несовершеннолетним инвалидам.

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