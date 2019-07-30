Либертарианцы передумали проводить акцию, Светова задержали

Предварительная договоренность с московской мэрией, накануне давшей "добро" Либертарианской партии на проведение протестной акции 3 августа, дезавуирована, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на председателя партии Сергея Бойко. Он и его единомышленники, желавшие выступить на Лубянской площади или на Новом Арбате, в итоге не смогли условиться с чиновниками о месте проведения демонстрации и отозвали заявку.

После неудачных перегоров одно из главных лиц либертарианцев, Михаил Светов, был задержан омоновцами. Сообщается, что в отношении политика ожидается некая проверка.

"Неувязка" с местом проведения митинга возникла еще 29 июля. Светов удивленно сообщал, что никто не собирался выступать на проспекте Сахарова, в то время как одобрительный ответ из мэрии содержал в себе именно эту локацию.