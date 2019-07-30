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15:00

Пикетировавший в память об Эстемировой глава "Мемориала" получил штраф

фото ЗакС политика Пикетировавший в память об Эстемировой глава "Мемориала" получил штраф

Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова за то, что он попытался на Красной площади почтить пикетом память об убитой журналистке Наталье Эстемировой.

Как пишет "МБХ медиа", общественнику инкриминировали правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

Вместе с Черкасовым 15 июля задержали главу программы "Мемориала" "Миграция и право" Светлану Ганнушкину и специального корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину. 

В руках они держали плакаты в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", на которых присутствовали следующие надписи: "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены" и "Как же так, господин президент?".

Демонстрантам удалось простоять с плакатами в руках всего несколько минут, после чего к ним подошли полицейские и задержали их, пояснив, что на Красной площади пикетировать нельзя.

Наталью Эстемирову, занимавшуюся, в частности, правами человека в Чеченской республике, нашли застреленной на территории Грозного 15 июля 2009 года. Виновные в убийстве женщины не установлены до сих пор.

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