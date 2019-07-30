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Муниципал

15:28

Суд обязал ИКМО “Черная речка” повторно рассмотреть документы кандидата от “Справедливой России”

фото ЗакС политика Суд обязал ИКМО “Черная речка” повторно рассмотреть документы кандидата от “Справедливой России”

Приморский районный суд Петербурга во вторник, 30 июля, обязал ИКМО “Черная речка” повторно рассмотреть документы о регистрации кандидата в муниципальные депутаты от “Справедливой России” Павла Чупрунова.

ИКМО “Черная речка” отказала в регистрации Чупрунову и еще 12 эсерам, а через некоторое время отменила собственное решение и всех зарегистрировала. При этом, по закону, только ГИК или суд может отменить решение ИКМО. 

Во время заседания суда 30 июля муниципальная избирательная комиссия потребовала прекратить дело, заявив, что права кандидата в регистрации восстановлены. Суд отказал в ходатайстве. 

По итогам заседания суд отменил решение ИКМО об отказе в регистрации и отмену этого отказа. При этом судья не стала регистрировать Чупрунова кандидатом в мундепы и обязала ИКМО повторно рассмотреть вопрос о регистрации. 

Чупрунов в комментарии ЗАКС.Ру рассказал, что он недоволен решением суда. 

- На избирательную кампанию осталось меньше месяца. Непонятно, будет ли меня ИКМО опять регистрировать или снова откажут в регистрации, а потом отменят свое решение, чтобы опять подать в суд, - рассказал Чупрунов. 

По словам юриста “Справедливой России” Александра Новикова, Приморский районный суд в ближайшие дни рассмотрит дела остальных 12 кандидатов в муниципальные депутаты, которые также требуют признать незаконными отказ в регистрации и его последующую отмену. 

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15:48    
не отвертеться черной речке от мохова

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