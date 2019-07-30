Суд обязал ИКМО “Черная речка” повторно рассмотреть документы кандидата от “Справедливой России”

Приморский районный суд Петербурга во вторник, 30 июля, обязал ИКМО “Черная речка” повторно рассмотреть документы о регистрации кандидата в муниципальные депутаты от “Справедливой России” Павла Чупрунова.

ИКМО “Черная речка” отказала в регистрации Чупрунову и еще 12 эсерам, а через некоторое время отменила собственное решение и всех зарегистрировала. При этом, по закону, только ГИК или суд может отменить решение ИКМО.

Во время заседания суда 30 июля муниципальная избирательная комиссия потребовала прекратить дело, заявив, что права кандидата в регистрации восстановлены. Суд отказал в ходатайстве.

По итогам заседания суд отменил решение ИКМО об отказе в регистрации и отмену этого отказа. При этом судья не стала регистрировать Чупрунова кандидатом в мундепы и обязала ИКМО повторно рассмотреть вопрос о регистрации.

Чупрунов в комментарии ЗАКС.Ру рассказал, что он недоволен решением суда.

- На избирательную кампанию осталось меньше месяца. Непонятно, будет ли меня ИКМО опять регистрировать или снова откажут в регистрации, а потом отменят свое решение, чтобы опять подать в суд, - рассказал Чупрунов.

По словам юриста “Справедливой России” Александра Новикова, Приморский районный суд в ближайшие дни рассмотрит дела остальных 12 кандидатов в муниципальные депутаты, которые также требуют признать незаконными отказ в регистрации и его последующую отмену.