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Муниципал

10:38

Суд встал на сторону кандидатов в депутаты МО "Красненькая речка"

фото ЗакС политика Суд встал на сторону кандидатов в депутаты МО "Красненькая речка"

Кировский районный суд Петербурга признал, что ИКМО "Красненькая речка", отказывая независимым участникам муниципальных выборов в регистрации, нарушила требование федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", сообщает пресс-служба депутата Госдумы Виталия Милонова. С иском против избирательной комиссии обратились восемь кандидатов, которым ИКМО отказала в регистрации. 

В суде установили, что муниципальный избирком допускал серьезные нарушения, когда информировал участников выборов о ходе кампании. 

Суд признал, что халатность сотрудников ИКМО привела к потере документов кандидатов. На заседании председатель ИКМО Владимир Решетников сообщил, что рабочие, которые демонтировали железную дверь на входе в избирком, уничтожили документы трех кандидатов-самовыдвиженцев Татьяны Алешиной, Андрея Артюшкина и Владимира Сотникова.

В итоге суд потребовал, чтобы ИКМО зарегистрировала истцов кандидатами в муниципальные депутаты. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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14:09   Житель  
Виталий снова всех купил?!

13:56   Алексей  
Если указанное в комментариях выше - правда, я бы засудил за такое враньё

12:05   Олег  
Суд вернул вопрос обратно в ИКМО...
Какая регистрация? На сайте суда же все написано...
Как такие новости вообще можно делать? Ну камон, Закс.ру, Виталий Милонов...
Вы хоть проверяете, что пишете/говорите?
Ну сириусли...

11:57   Петр  
Виталий сказал, что суд решил...))) &#128079;
Очень подозрительно и не профессионально. Все знают, кто такой Виталик. Ещё тот жулик)

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