Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут вернуть на родину до октября

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы России, могут отпустить до октября, пишут «Известия».

По словам адвоката Николая Полозова, его подзащитных могут отпустить под поручительство уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой. В следственное управление ФСБ направлены письменные гарантии участия обвиняемых в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину, добавил адвокат.

Российские власти действительно готовы передать моряков украинской стороне в случае получения письменных гарантий, заявил высокопоставленый источник в российских дипломатических кругах. Это условие было заявлено в ноте МИДа, направленной украинской стороне 25 июня.

Украинские моряки находятся в российском СИЗО с ноября 2018 года. 25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.