СМИ: Полиция предложила перенести матч «Спартак» - «Динамо» из-за митинга оппозиции

Представители МВД обратились к руководителям Российской Премьер-лиги с просьбой перенести на другой день намеченный на 3 августа матч между московскими футбольными клубами «Спартак» и «Динамо», сообщает Baza.

По данным издания, 30 июля состоялось совещание представителей подразделений полиции, по итогам которого силовики решили обратиться к руководству российского чемпионата.

«Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник — 5 августа», - говорится в материале.

Между тем эти даты могут быть неудобны для футбольных клубов, в частности «Спартака», у которого на 8 августа намечен матч со швейцарским «Туном» в рамках розыгрыша квалификации Лиги Европы.

Перенос понадобился, чтобы полицейские могли бросить все силы на «акции протеста», уточнил Sports.ru со ссылкой на сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина.

Напомним, организаторы митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы не смогли договориться со столичной мэрией о месте проведения мероприятия. Заявители настаивают на том, чтобы акция прошла 3 августа на Лубянке, а городские власти согласны только на проспект Сахарова.

Митинг солидарности с незарегистрированными московскими кандидатами также состоится в Петербурге, в гайд-парке на площади Ленина.