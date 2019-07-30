Организаторы петербургского митинга солидарности с кандидатами в Мосгордуму получили одобрение районных властей

Администрация Калининского района Петербурга «приняла к сведению» намерение основателя движения «Красивый Петербург» Красимира Врански и кандидата в муниципальные депутаты МО «Черная речка» Павла Чупрунова провести 3 августа в «гайд парке» на площади Ленина акцию в поддержку оппозиционеров, не допущенных до выборов в Мосгордуму.

Организаторы получили ответ от районных властей во вторник, 30 июля, на следующий день после подачи уведомления. Поскольку митинг пройдет в одном из специально отведенных для публичных мероприятий мест, нет необходимости в его согласовании. Организаторы лишь обязаны уведомить администрацию о намерении провести акцию.

Она начнется в 14-00. Согласно поданному уведомлению, митинг рассчитан на 200 человек.

На митинге планируется выразить протест против силового разгона московской полицией мирной акции 27 июля и недопуска до выборов в столичный парламент оппозиционных кандидатов. Еще одна цель мероприятия – привлечение внимания к проблемам избирательного процесса в Петербурге.

3 августа также планировался митинг в Москве. Представители Либертарианской партии хотели провести его на Лубянке, а мэрия предложила проспект Сахарова. Организаторы отказались от предложенной площадки.

Напомним, 24 августа на площади Ленина в Петербурге состоялась публичная акция с требованиями провести честные муниципальные и губернаторские выборы.

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