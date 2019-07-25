Без задержаний и почти без провокаций: Митинг за честные выборы в Петербурге (фото)

Около 4 тысяч человек в Петербурге посетили оппозиционную акцию против нарушений на выборах. На площади Ленина вечером в среду, 24 июля, объединились представители демократического лагеря и коммунисты. Несмотря на большое количество полицейских и росгвардейцев, буквально оцепивших место проведения акции, она прошла без серьезных происшествий. Тем не менее, чаще всего в толпе звучало слово “позор”.

Со всех сторон на подходах к площади Ленина стояли машины полиции, ОМОНа, внутренних войск, был замечен водомет и пустые пассажирские автобусы, которые, очевидно, готовились использовать в качестве автозаков. Скопления силовиков в районе Финляндского вокзала видели еще утром 24 июля, вечером того же дня на площади состоялся митинг за честные выборы.

На входе в “гайд-парк” как обычно установили пять рамок металлоискателей, рядом с ними полиция досматривала личные вещи пришедших. Все это сильно замедлило поток людей. Очереди к металлоискателям превратились в толпу. Зачем нужны были рамки не понятно - на их писк блюстители порядка не обращали внимания, металлические вещи вынимать из карманов не просили, включать ноутбуки и планшеты, как на входе на стадион или в аэропорт, тоже было не нужно. Зато полицейские цензурировали наглядную агитацию, которую участники митинга принесли с собой. Например, один из кандидатов в муниципальные депутаты рассказал, что его не пропустили с плакатом, на котором рядом с портретом “человека похожего на президента” был написан лозунг “Мы не оппозиция. Мы тебя увольняем”. Также у людей забирали маркеры и губную помаду - чтобы крамольных лозунгов не написали по ходу акции.

К 19-00, когда должен был начаться митинг, за полицейские ограждения прошли пара тысяч человек. Со сцены полицию просили работать быстрее. Когда на территорию “гайд-парка” попали все желающие, количество участников увеличилось минимум вдвое. По данным регионального МВД, на мероприятие пришли 2,2 тысячи активистов. Организаторы говорят, что больше пяти тысяч.

Митинг эффектно открыл основатель движения “Красивый Петербург” Красимир Врански.

- Беглов - позор Петербурга, - сказал он, подойдя к микрофону. Толпа тут же подхватила этот лозунг.

Только потом Врански объявил, что митинг открыт и передал слово первому выступающему, депутату ЗакСа Максиму Резнику. Резник продолжил говорить о грядущих губернаторских выборах, призвав петербуржцев 8 сентября совершить марш на избирательные участки.

- Мне не нравится, что он, путая императрицу Елизавету с Екатериной, пытается учить наших детей, младшим рисует танки. Зачем культурной столице губернатор, который рисует танки? - высказался Резник о действующем главе города.

Следом выступил координатор проекта “Объединенные демократы” Андрей Пивоваров. Он зачитывал фамилии руководителей двадцати муниципальных избирательных комиссий, которые особенно оскандалились в эту кампанию. Среди них оказался глава ИКМО “Гагаринское” Алекси Цхададзе, вместе с подставными кандидатами намеренно затягивавший прием документов от реальных выдвиженцев. В список попал и помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Михаил Доброхотов, который руководит ИКМО “Черная речка”, где изо дня в день стояла очередь из его друзей по “Молодой Гвардии Единой России” и молодежному совету соседнего Петроградского района. Вспомнили Елену Элконину из ИКМО “Сергиевское”, которая приняла и зарегистрировала только единороссов и нескольких самовыдвиженцев. После каждой названной фамилий толпа свистела и кричала “Позор”.

За происходящим рядом со сценой наблюдали националист-язычник Вячеслав “Рыжий Тарзан” Дацик и его жена Виктория, выдвинувшаяся в депутаты сразу нескольких муниципалитетов. Время от времени они пытались договориться с организаторами, чтобы им тоже дали возможность выступить, но раз за разом получали отказ. Список всех выступающих был составлен заранее на одном из собраний оргкомитета акции. С журналистами Вячеслав Дацик общался неохотно, но давал комментарии политтехнологу Всеволоду Русакову, который постоянно находился поблизости и несколько раз снимал тезисы националиста на видеокамеру. Русаков участвует в так называемом “Штабе по борьбе за чистоту в политике”, который начале 2019 года открыл Дацик. Появление этого “штаба” активно рекламировали так называемые “пригожинские” СМИ. Русаков также сопровождал националиста, когда тот ворвался в штаб петербургского отделения “Яблока” во время партийной конференции.

После одного из выступлений Дацик поднялся на сцену, но к микрофону его не подпустили. Он успел крикнуть только: “Сарынь на кичку! Дайте слово”. До этого он требовал слова для участника организации “Патриоты великого Отечества” (ПВО) Анатолия Петрунина. От ПВО на митинг пришла целая делегация под руководством лидера организации, писателя Николая Старикова. Они заняли места в первых рядах у сцены и подняли свои флаги. Петрунин залез на сцену и подошел к микрофону, воспользовавшись паузой в начале митинге, но успел только представиться, после чего организаторы прекратили его спич и велели патриоту уйти.

Дацик искал разные возможности высказаться. Заметив рядом с собой в толпе режиссера и кандидата в губернаторы от КПРФ Владимира Бортко, он пытался договориться, чтобы тот ненадолго передал ему микрофон во время своего выступления. Бортко отказался. Тогда Дацик, то ли желая войти в доверие коммунисту, то ли просто рассуждая о наболевшем, поделился с режиссером своей идеей общегородского референдума о переименовании Петербурга в Ленинград, чтобы название города звучало по-славянски, без немецкого окончания “бург”. Бортко внимательно слушал, но в разговор вступать явно не хотел.

Кандидат в губернаторы от коммунистов должен был выступать сразу после лидера фракции “Яблоко” в Заксобрании Бориса Вишневского. Тот поставил Бортко в неловкое положение, публично предложив сняться с губернаторских выборов всем кандидатам, оппозиционным единороссу-самовыдвиженцу Александру Беглову. Сам Вишневский тоже хотел участвовать в этих выборах, но с ним не поделились “муниципальным фильтром”.

Когда Бортко вышел на сцену, толпа кричала: “Снимайся”. Он сказал всего несколько слов, а его уже назвали “спойлером”. Реакция была не единодушной, но выкрикивали в том числе и державшие в руках плакаты “За любого кроме Беглова”. Бортко попытался в привычной для себя манере завязать разговор с кем-нибудь из оппонентов. Но на сцену никто не вышел, а спорить с толпой оказалось тяжело. Позже руководитель пресс-центра кандидата от КПРФ, писатель Герман Садулаев назвал поступок Вишневского намеренной провокацией.

К слову, других участников губернаторской гонки на митинге не было. Увидеть Александра Беглова или хотя бы кого-то из его заместителей организаторы акции особенно не надеялись. Надежда Тихонова заранее предупредила, что не придет, а Михаила Амосова ждали и даже искали в толпе. Врански неоднократно просил передать кандидату, что ему скоро выступать. Однако Амосова на площади не оказалось.

Ближе к концу митинга больше говорили о выборах в органы местного самоуправления. Главным объектом критики вместо врио губернатора Беглова стал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Начальник муниципального штаба партии “Яблоко” Максим Кац рассказал, что в Петроградском районе, вотчине Макарова, ни один из 50 представителей его партии не был зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты.

- Все это делается, чтобы мы и вы разочаровались и бросили заниматься политикой, решили, что это все нам не нужно, - добавил Кац. - Но мы прекратим заниматься политикой?

“Нет”, - ответила толпа. А когда Кац ушел со сцены, принялась скандировать: “Макарова в отставку”. Через некоторое время этот слоган повторили, а позже кричали также “Макарову - позор”.

Перед тем как завершить акцию, на сцену пригласили всех получивших отказ в регистрации кандидатами в муниципальные депутаты. Уместилось человек двадцать. Всем желающим дали возможность высказаться. Вячеслав Дацик на правах мужа кандидатки в муниципальные депутаты МО “Екатерингофский” тоже получил слово. Организаторы дали ему микрофон на одну минуту, потом пожалели, попытались забрать назад, но это оказалась непросто. Дацик грозился повторить в стране 1917 год в ответ на преграды, которые сотрудники ИКМО устроили его жене. Она, по словам дорвавшегося до микрофона оратора, идет в депутаты, чтобы дать ему возможность бороться с педофилами и устраивать “голые марши”. Националист тоже ругался на Вячеслава Макарова, но, наоборот, за поддержку “Яблока”.

- Макаров лично звонил начальнику 78 отдела полиции, чтобы закрыть меня за акцию в “Яблоке”, - крикнул Дацик.

Сделав свое дело, супруги Дацики удалились, а остальные участники митинга проголосовали за резолюцию. Они потребовали отменить выборы в муниципалитетах, избирательные комиссии которых оказались в центре скандалов; допустить до участия незаконно снятых кандидатов в депутаты органов местного самоуправления и отменить муниципальный фильтр. После этого собравшиеся разошлись по домам. Припаркованные поблизости пустые автобусы полицейским не понадобились.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников, Екатерина Хабидулина

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