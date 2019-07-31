Памфилова рекомендовала Горизбиркому не открывать "дачные" участки в Псковской области

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала Горизбирком Петербурга отказаться от идеи открыть избирательные участки для голосования на выборах губернатора в Псковской области.

«У нас есть для этого [неодобрения идеи открытия участков] самые серьезные основания. Надеюсь, Горизбирком прислушается к аргументам и примет правильное решение», - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, ЦИК внимательно следит за тем, как расследуются нарушения на выборах в Петербурге – губернаторских и муниципальных. «Мы ожидаем, что правоохранительные органы оперативно выполнят свою работу, все виновные будут наказаны», - сказала Памфилова.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей. Решение Горизбиркома о создании экстерриториальных избирательных участков раскритиковали все кандидаты в губернаторы, кроме действующего градоначальника Александра Беглова. Член КПРФ Владимир Бортко, рассуждая о грядущем «голосовании во Пскове» на одном из митингов, заявил, что готовится фальсификация. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова в беседе с ЗАКС.Ру выразила опасение, что «дачные» участки могут быть не оборудованы системами видеонаблюдения и КОИБ.

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