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Выборы-2019

Муниципал

13:44

В Петербурге зарегистрировано более 5 тысяч кандидатов в муниципальные депутаты

фото ЗакС политика В Петербурге зарегистрировано более 5 тысяч кандидатов в муниципальные депутаты

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 31 июля сообщила, что в муниципальные советы города выдвинуто 7017 кандидатов, согласно данным ГАС «Выборы» на утро 30 июля. В настоящий момент из них зарегистрировано 5310 выдвиженцев, уточнили в Горизбиркоме. 

Число выдвинутых кандидатов по сравнению с прошлыми муниципальными выборами в 2014 году выросло на 36%, а зарегистрированных – на 41%. 

Также более чем в два раза увеличилось количество самовыдвиженцев - до 1704 человек. Больше всего кандидатов в мундепы выдвинула партия «Единая Россия» - 1479 человек. От «Справедливой России» баллотируются 514 кандидатов, ЛДПР – 508, КПРФ – 422, «Яблока» - 350, «Партии роста» - 218. 

В ГИКе уточнили, что цифры не окончательные – сейчас продолжается уточнение информации и рассмотрение жалоб. Всего Горизбирком при рассмотрении жалоб отменил 282 незаконных решения избирательных комиссий муниципальных образований об отказе в регистрации кандидатов. Сам ГИК зарегистрировал 60 выдвиженцев, добавили в городской комиссии.

В судах города рассмотрено более 400 исков, касающихся муниципальной кампании. Около 70% из них удовлетворено, сообщил Горизбирком со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Напомним, на заседании 27 июля ГИК отменил отказы в регистрации 29 кандидатам в мундепы. Городская комиссия отправила их дела на пересмотр в ИКМО. При этом не все желающие смогли подать документы на выдвижение. В частности, такая ситуация сложилась в МО «Сергиевское». Желающие стать мундепами от ЛДПР подали в суд на местное ИКМО и требуют зарегистрировать их кандидатами.

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