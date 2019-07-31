Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:08

Суд арестовал Михаила Светова на 30 суток

фото ЗакС политика Суд арестовал Михаила Светова на 30 суток

Пресненский суд Москвы арестовал одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова на 30 суток, передает «Медиазона».

Светову вменяли нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга) из-за участия в акции 16 июля в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Его задержали 30 июля после переговоров с мэрией об акции 3 августа. Либертарианцы подавали заявку на согласование, но когда власти предложили перенести акцию на проспект Сахарова, то отозвали ее.

Пришедшие в суд свидетелями полицейские утверждали, что Светов участвовал в несогласованной акции, а 30 июля они заметили его при патрулировании и решили доставить в отделение. По их словам, они просили Светова не пользоваться мобильным телефоном, думая, что это якобы небезопасно для них после акций 16 и 27 июля. Сам Светов утверждает, что телефон вырвали у него из рук и передали сотруднику Центра «Э».

Сам Светов воспринимает задержание и суд как «акцию устрашения» в свой адрес. «Это - месть за отказ провести митинг на проспекте Сахарова, который был желателен мэрии. Я воспринимаю это как политическое дело, никак не связанное с установлением справедливости, как попытку запугать лично меня и людей, которые меня поддерживают», - подчеркнул Светов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:19    
15.49
Тебя надо вывести в Тулун. Будешь там дамбы строить. А потом пожары тушить в тайге. И деменция не поможет отмазаться.

15:49    
Хорошая новость! Но всем экстремистам надо давать сроки с захватом 8 сентября-день выборов! Никого(!!!) из главарей не должно быть на свободе в городе накануне и в день голосования!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:19 Врачи не нашли следов отравляющих веществ в организме Навального

15:48 Амосов попросил Цукерберга заблокировать его фейковый аккаунт

15:18 Политолог Соловей: Для разгона московского митинга Кремль создал целый штаб   5

14:53 Защита Оганесяна обжаловала в ЕСПЧ его пребывание в СИЗО

14:24 Амосов: Строительство метро должно стать приоритетом

14:08 Суд арестовал Михаила Светова на 30 суток   2

13:58 РПЛ не планирует переносить матч "Спартак" - "Динамо" из-за акции протеста в Москве   2

13:44 Муниципал: В Петербурге зарегистрировано более 5 тысяч кандидатов в муниципальные депутаты

13:37 В Москве простились с Владимиром Кара-Мурзой-старшим

13:16 Муниципал: За места в совете поселка Тярлево будут бороться только "яблочники" и единороссы

13:02 Памфилова рекомендовала Горизбиркому не открывать "дачные" участки в Псковской области   2

12:39 Задержан гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов   2

12:20 Общественная палата намерена сформировать список наблюдателей в Псковскую область до 5-6 августа

11:58 СМИ: Полиция предложила перенести матч «Спартак» - «Динамо» из-за митинга оппозиции

11:53 В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru