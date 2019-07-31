Амосов: Строительство метро должно стать приоритетом

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов на брифинге заявил, что приоритетом должно стать развитие общественного транспорта, прежде всего, строительство новых станций метрополитена.

«Мы существенно отстаем от Москвы в вопросах финансирования метро. Так, в бюджете столицы на 2019 год заложен 191 млрд рублей, а в бюджете Петербурга всего 16 млрд. И я бы не сказал, что Петербург в 10 раз меньше Москвы», - сказал Амосов.

Он также предлагает отказаться от строительства ВСД, которая оценивается в 160 млрд рублей. «Гораздо эффективнее построить Большой Смоленский мост, стоимость которого не превысит 15 млрд рублей. Он свяжет правый и левый берег Невы. И развивать внутреннее полукольцо - уже существующие магистрали», - уверен Амосов.

Кандидат также предложил остановить транспортную реформу, которая предполагает практически полный отказ от коммерческих маршруток, и развитивать веломаршруты с парковками для велосипедов у всех станций метро.

Анатолий Дроздов

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