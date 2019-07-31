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14:53

Защита Оганесяна обжаловала в ЕСПЧ его пребывание в СИЗО

фото ЗакС политика Защита Оганесяна обжаловала в ЕСПЧ его пребывание в СИЗО

Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на сроки содержания экс-чиновника под стражей о делу о мошенничестве и взятках, передает ТАСС.

Оганесян находится в СИЗО с ноября 2016 года. Защитники каждый раз ходатайствовали о смягчении меры пресечения и каждый раз – безуспешно.В июле Куйбышевский суд Петербурга в очередной раз продлил срок ареста Оганесяну, на этот раз – до 20 января 2020 года.

Оганесяна подозревают в махинациях при поставке видеотабло для стадиона «Газпром арена». По одной из версий, он получал взятки от «Театрально-декорационных мастерских» в размере 15% от суммы контракта компании с экс-генподрядчиком стадиона «Трансстроем».

Кроме Оганесяна, в деле фигурируют еще восемь человек. Это глава «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин, его сын Кирилл, сотрудник компании Николай Хрипунов, бывший зампред комитета по строительству Александр Янчик, глава ТДМ Григорий Попов, соучредитель фирмы Владимир Халиф и финансист Елена Ковалева, директор «Стейдж Технолоджи Констракшн» Артем Куспиц.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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