Политолог Соловей: Для разгона московского митинга Кремль создал целый штаб

Политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей рассказал, привычно апеллируя к анонимным высокопоставленным источникам, о том, на каком уровне принималось решение о разгоне несанкционированного московского митинга 27 июля. По его сведениям, решение о суровом и массированном подавлении акции принимал лично президент Владимир Путин.

"Проблема была переведена на федеральный уровень за несколько дней до 27 июля. Был создан в рамках Совета безопасности специальный штаб по противодействию попытке "цветной" революции. Было дано указание президента о том, чтобы жёстко, но не жестоко расправиться с потенциальными смутьянами", - поделился он своей информацией в эфире телеканала RTVi.

По словам ученого, столичный мэр Сергей Собянин был вынужден и обязан произнести непопулярные вещи, легитимирующие жестокость росгвардейцев, заказчиком которой был не он. В Совете безопасности, о чем якобы доподлинно знают источники профессора, всерьез готовились к государственному перевороту.

Напомним, что 27 июля задержали почти 1400 человек, а в последующие дни возбудили как минимум три уголовных дела и, кроме того, посадили под административный арест почти всех лидеров протестного движения.