Правозащитники: Шестун - в шаге от смерти

Глава правозащитного движения "За права человека" Лев Пономарев опубликовал в своем блоге тревожный пост, посвященный обстоятельствам заключения обвиненного в мошеннистве экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и его судьбе. По его сведениям, о Шестуне как о находящемся при смерти человеке можно было говорить еще до последнего судебного заседания ввиду проводимой им сухой голодовки, и ситуация едва ли с тех пор резко улучшилась. Более того, 29 июля в изолятор к подсудимому не пустили адвокатов, главной целью визита которых было удостовериться в том, жив ли их подзащитный.

Пономарева расстраивает также то, что следователь занял своеобразную позицию: вместе с прокурором он считает, что экс-чиновник сам себе выбрал экстремальную линию поведения и своей голодовкой лишь мешает ходу следствия.

"Я хотел бы понять, кто разделит эту сомнительную славу палачей? А.И. Бастрыкин, от имени которого выступал следователь, Ю.Я. Чайка, от имени которого выступал прокурор, или Ольга Егорова, от имени которой принимали решения судьи и которой направили свои обращения Т.Н. Москалькова и М.А. Федотов?", - сокрушается старейший отечественный правозащитник.

Напомним, возбужденное против него уголовное дело Шестун считает политически мотивированным и категорически не признает свою вину. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится с лета 2018 года. В начале прошлого года он публично поддержал массовый протест жителей своего региона, выходя с ними на митинги, за что, как считают он и его семья, и поплатился. Видеообращение семьи Шестуна к президенту, размещенное в YouTube, посмотрели миллионы пользователей сервиса.

Ранее неравнодушные к его судьбе граждане обратились за помощью в ПАСЕ и Европарламент.