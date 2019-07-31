Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:50

Врански передал в Горизбирком резолюцию митинга за честные выборы

фото ЗакС политика Врански передал в Горизбирком резолюцию митинга за честные выборы

Основатель и лидер общественной организации "Красивый Петербург" Красимир Врански, ранее заявлявший о своих губернаторских амбициях, принес в здание Горизбиркома распечатку резолюции, которую приняли на митинге за честные выборы, который прошел у Финляндского вокзала 25 июля.

В резолюции ее подписанты требуют отменить выборы в муниципалитетах, избирательные комиссии которых оказались в центре скандалов, допустить до участия незаконно снятых кандидатов в депутаты органов местного самоуправления и полностью ликвидировать ценз  "муниципальный фильтр".

Возле здания ГИК 31 июля ожидаются одиночные пикеты.

photo5334515678926973785.jpg (136 KB)

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:06   Валерий   garanin-52@mail.ru
С такой рожей не может быть честного человека

18:18    
17:55 Нельзя, по закону на обращение граждан положено отвечать.

18:02    
Такая бумажка в качестве туалетной бумаги не годится.

17:55    
Принёс и принёс...Бумажку используют в качестве туалетной бумаги в туалете Горизбиркома, и всё!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:27 Погоня за пикетом

21:12 Горизбирком проведет три семинара перед выборами

20:53 Режиссер Богомолов осудил призывы лидеров протеста к выходу на запрещенные акции

20:24 Думские эсеры разработали законопроект, обязывающий тушить лесные пожары вовремя

20:21 Кандидаты в губернаторы готовятся к «волне пикетирования»

20:06 Для пресечения незаконных экскурсий осенью на чердаках появятся сигнализации

19:40 Гендиректора ГК "Норманн" Владимира Смирнова отправили в СИЗО

19:10 Шендерович пересказал подробности своего задержания на Трубной площади   4

18:49 Полиция гоняет по центру Петербурга десятерых выступающих за честные выборы человек   3

18:22 ГИК зарегистрировал кандидатов от Партии роста в МО № 75 и «Балканский»

18:21 В главный офис книжной сети "Буквоед" пришли с обысками   1

18:14 Полковник полиции объяснил, почему на Исаакиевскую площадь пригнали силовиков   1

17:57 Участники НОД встали в пикеты у Горизбиркома и ЗакСа до оппозиционеров   3

17:50 Врански передал в Горизбирком резолюцию митинга за честные выборы   4

17:48 ГИК не удовлетворил жалобу экс-депутата ЗакСа Войтановского на отказ в регистрации кандидатом в «Смольнинском»   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru