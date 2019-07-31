Полковник полиции объяснил, почему на Исаакиевскую площадь пригнали силовиков

Лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, планировавший 31 августа встать в одиночный пикет у Мариинского дворца в поддержку недопущенных до муниципальных выборов кандидатов, спросил у полицейских, почему их собралось на Исаакиевской площади так много.

- Полиция для того и нужна, чтобы охранять общественный порядок, - ответил ему полковник МВД.

После этого другой полицейский объявил в мегафон, что проходящая акция незаконна. При этом акцию начать оппозиционерам не удается из-за того, что у Мариинского дворца и Горизбиркома уже встали в одиночные пикеты участники НОД.

Отметим, что на Исаакиевской площади стоит несколько десятков автомобилей полиции, Росгвардии, а также снегоуборочная техника. По состоянию на текущий момент на площади располагаются также около 30 журналистов, 10 активистов и сотни людей в форме.

Сергей Еремеев

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