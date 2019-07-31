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18:14

Полковник полиции объяснил, почему на Исаакиевскую площадь пригнали силовиков

фото ЗакС политика Полковник полиции объяснил, почему на Исаакиевскую площадь пригнали силовиков

Лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, планировавший 31 августа встать в одиночный пикет у Мариинского дворца в поддержку недопущенных до муниципальных выборов кандидатов, спросил у полицейских, почему их собралось на Исаакиевской площади так много.

- Полиция для того и нужна, чтобы охранять общественный порядок, - ответил ему полковник МВД.

После этого другой полицейский объявил в мегафон, что проходящая акция незаконна. При этом акцию начать оппозиционерам не удается из-за того, что у Мариинского дворца и Горизбиркома уже встали в одиночные пикеты участники НОД.

Отметим, что на Исаакиевской площади стоит несколько десятков автомобилей полиции, Росгвардии, а также снегоуборочная техника. По состоянию на текущий момент на площади располагаются также около 30 журналистов, 10 активистов и сотни людей в форме.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:19    
Тунеядцы пригнали лоботрясов.

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