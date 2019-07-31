Погоня за пикетом

Уборочная техника на Исаакиевской площади, полицейские сирены и шествие за пирогами. 31 июля в центре Петербурга состоялась самая странная за эту муниципальную кампанию акция, посвященная выборам. ЗАКС.Ру рассказывает, как это было.

В 17-30 основатель движения “Красивый Петербург” Красимир Врански в сопровождении сторонников и журналистов пришел в Горизбирком, чтобы передать его сотрудникам резолюцию состоявшегося 24 июля митинга за честные выборы. После этого он планировал принять участие в новой акции за допуск незарегистрированных кандидатов в муниципалы. Несколько аффилированных между собой Telegram-каналов, таких как “Я гражданин” и “Агит Россия”, накануне призвали петербуржцев провести серию одиночных пикетов в шесть часов вечера 31 августа.

Когда резолюция была передана и Врански вышел на улицу, у входа в избирательную комиссию он увидел известного в активистских кругах “борца с ЛГБТ” Тимура Булатова, держащего в руках плакат “Гомомайдан не пройдет”. Вскоре оказалось, что одиночный пикет Булатова - только часть более масштабной акции. Вдоль Вознесенского проспекта и у Мариинского дворца пикетировали активисты НОД. Они предлагали прохожим подписаться за проведение референдума об изменении российской Конституции. Кто-то из них держал в руках красный флаг, а кто-то флаг, стилизованный под георгиевскую ленту. Булатов и сам назвал Конституцию “рабской” и сказал, что ее в существующем виде надо отменять.

Полицейские, в последнее время бдительно следящие, чтобы участники одиночных пикетов не могли выражать протест на одну и ту же тему даже на расстоянии 50 метров друг от друга, к представителям НОД были настроены благодушно и метры между людьми с плакатами не отмеряли. На оппозиционных активистов эта лояльность не распространялась. Для их усмирения на Исаакиевскую площадь пригнали десятки бойцов Росгвардии и полиции. Рядом припарковали оранжевую технику для уборки улиц. На митингах ее обычно используют, чтобы перегораживать пути протестующим.

Сотрудники ОМОН, надев шлемы, в полной боевой готовности смотрели в сторону небольшой группы людей у Мариинского дворца. Полицейский офицер в это время в мегафон просил собравшихся разойтись и говорил, что их акция незаконна. Пара десятков активистов только-только собравшихся между Исаакиевским собором и зданием Заксобрания удивлялись: “Какая акция? Мы просто гуляем”. Гулять разрешили. Народ принялся ходить взад-вперед вдоль Мариинского дворца, между клумбами и пикетчиками из НОД. При этом сотрудников СМИ, пришедших освещать акцию, было больше чем ее участников. Врански, к слову, во время переговоров с полицией тоже представился журналистам, но подчеркнул, что на этот раз пришел без пресс-карты как активист.

Постепенно особо желающие пикетировать оппозиционеры стали уходить в переулок Антоненко. За ними отправились некоторые журналисты. Оторвавшаяся от силовиков колонна спокойно дошла до Сенной площади, чтобы провести свою акцию там, неподалеку от пересечения переулка Гривцова и улицы Садовой. До этого места дошло человек 30 во главе с Врански. Только треть из них были без пресс-карт или журналистских нарукавников. Одиночный пикет начался в 18-30 и продлился минут 6. После этого на площадь с мигалками и сиренами ворвалась колонна полицейских грузовиков. Силовики приехали со стороны Вознесенского проспекта и, чтобы попасть к протестующим, им пришлось бы переходить на другую сторону Садовой улицы. Экипированные силовики вышли из транспорта и замешкались, а активисты, увидев это, спустились в подземный переход и решили менять дислокацию на метро.

Дорога в подземке со станции “Садовая” до “Звенигородской” отсеяла еще несколько человек, в основном из СМИ. Шествие по петербургским улицам и переулкам центра города продолжили 19 самых стойких активистов и журналистов. Один из них поднял в небо маленький флажок с российским триколором. Со стороны это шествие выглядело весьма странно.

- К Исаакию пригнали полицейских Адмиралтейского района. Они за нами гонялись. Сейчас мы в другом районе и все нормально должно пройти, - заверял всех основатель “Красивого Петербурга”.

Врански шел во главе колонны, которая плутала минут 20, пока не дошла до пирожковой. Здесь было решено сделать привал и обсудить дальнейшие планы. Активисты встали в очередь за пирогами, а большинство журналистов ушли по домам.

В девятом часу вечера, когда собрание-ужин завершилось, одиночный пикет все-таки состоялся. Активист с плакатом “Я за допуск независимых кандидатов” встал рядом с памятником Достоевскому у одноименной станции метро. Многострадальная акция прошла без задержаний.

фото: vk.com/vranski

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников, Сергей Еремеев

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