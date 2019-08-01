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Муниципал

12:47

Суд отказался снимать с выборов 15 сторонников движения Амосова

фото ЗакС политика Суд отказался снимать с выборов 15 сторонников движения Амосова

Калининский районный суд Петербурга отказал в 15 исках депутатам МО "Гражданка", которые требовали снять с выборов 20 кандидатов в мундепы от "Справедливой России" и сторонников "Движения демократического обновления", руководителем которого является Михаил Амосов

По информации пресс-службы движения, из 20 исковых заявлений суд удовлетворил пять. В регистрации кандидатом в муниципальные депутаты МО "Гражданка" отказали дочери Амосова Галие, председателю "Движения демократического обновления" Сергею Назарову, активисту движения Георгию Бурману и еще двум кандидатам: Елене Васильевой и Алексею Рекстину. Команда Амосова обещает в ближайшее время обжаловать судебные решения по отзывам регистрации в Городском суде. 

- Сдаваться не будем. Идём в Горсуд по всем пяти случаям отказа, - резюмировал Михаил Амосов.

Как считает Амосов, заявители подавали иски по нелепым поводам. Например, при указании номера диплома не написали дату выдачи документа об образовании. 

Ранее Михаил Амосов заявил, что команда из "Единой России", которая "окопалась в МО "Гражданка"" пытается снять с выборов близких к нему людей. 


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