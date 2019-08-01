Новый комитет Смольного возглавил Юрий Калабин

В Петербурге 1 августа начал работу комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, сообщили в пресс-службе администрации города. Новое ведомство создано при слиянии двух других: комитета по промышленной политике и инновациям и комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Возглавил объединенное ведомство Юрий Калабин, добавили в администрации Петербурга. Ранее он был главой комитета по промышленной политике.

Вице-губернатор Евгений Елин в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что плюсы от реорганизации ведомств очевидны. По его мнению, «уже устарело по самой идеологии» разделение предприятий на малые, средние и крупные. Существовали административные границы, а про самозанятых практически не вспоминали, добавил Елин. Он уточнил, что новое ведомство будет заниматься всеми уровнями предпринимательства.

Также реорганизация позволила привести ведомства Петербурга в соответствие с федеральной системой – на федеральном уровне существует Министерство промышленности и торговли, пояснил вице-губернатор. Помимо этого, на содержание объединенного комитета потребуется тратить меньше денег, считает Елин. При этом он сообщил, что пока сокращений среди сотрудников не было, но оно может произойти позже среди «обеспечивающих структур».

- Сейчас нет. Но, конечно, они за счет функций сократятся, потому что это реорганизационные процедуры. Должны в начале всех трудоустроить, потом уже будем менять. В любом случае, понимаете, не надо две бухгалтерии, не надо два юридических подразделения, не надо два отделения материально-технического снабжения и так далее, - пояснил Елин.

Напомним, о реорганизации ведомств стало известно 1 марта. В апреле в пресс-службе действующего тогда комитета по промышленной политике сообщили, что при объединении комитетов сотрудников сокращать не будут. В мае в пресс-службах комитета и Елина не подтвердили информацию о том, что новое ведомство возглавит Калабин.

София Саттарова

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