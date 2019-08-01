Полицейские пытались попасть в квартиру лидера движения «Красивый Петербург»

Два сотрудника полиции приходили к основателю общественного движения «Красивы Петербург» Красимиру Врански пока его не было дома. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Врански.

- Мне позвонила жена. Сказала, что двое полицейских ломились в дверь. Сперва звонили, потом стали бить кулаками. Она с ними разговаривала через дверь, не стала открывать. Они искали меня. Не сказали, по какой причине, - рассказал общественник.

По словам Врански, через пару минут после жены ему позвонил помощник прокурора Калининского района Никита Лебедев. Он предложил побеседовать о митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, который 3 августа должен состояться на площади Ленина.

- Я предполагаю, что он попросит меня подписать бумажку о недопустимости нарушений на акции, - полагает Врански.

Активист заявил, что намерен встретиться с сотрудниками прокуратуры в 21:00. Он также вспомнил, что на днях уже общался с полицейскими рядом со своим домом и те пообещали, что скоро к нему придет участковый. Врански подозревает, что силовики проявляют активность, чтобы оказать на него давление:

- У полиции есть мой телефон. Они могут позвонить и договориться, но никто этого не сделал. Я полагаю, что это форма давления, чтобы приходить и доставать моих родных.

Напомним, Врански был одним из заявителей запланированного на 3 августа петербургского митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Москве и Петербурге. Также он намеревался принять участие в одиночном пикетировании на ту же тему 31 июля, но эта акция не состоялась из-за полицейских, росгвардейцев и активистов НОД, заранее пришедших на место ее проведения.

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