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Новости

16:30

Полицейские пытались попасть в квартиру лидера движения «Красивый Петербург»

фото ЗакС политика Полицейские пытались попасть в квартиру лидера движения «Красивый Петербург»

Два сотрудника полиции приходили к основателю общественного движения «Красивы Петербург» Красимиру Врански пока его не было дома. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Врански.

- Мне позвонила жена. Сказала, что двое полицейских ломились в дверь. Сперва звонили, потом стали бить кулаками. Она с ними разговаривала через дверь, не стала открывать. Они искали меня. Не сказали, по какой причине, - рассказал общественник.

По словам Врански, через пару минут после жены ему позвонил помощник прокурора Калининского района Никита Лебедев. Он предложил побеседовать о митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, который 3 августа должен состояться на площади Ленина.

- Я предполагаю, что он попросит меня подписать бумажку о недопустимости нарушений на акции, - полагает Врански.

Активист заявил, что намерен встретиться с сотрудниками прокуратуры в 21:00. Он также вспомнил, что на днях уже общался с полицейскими рядом со своим домом и те пообещали, что скоро к нему придет участковый. Врански подозревает, что силовики проявляют активность, чтобы оказать на него давление:

- У полиции есть мой телефон. Они могут позвонить и договориться, но никто этого не сделал. Я полагаю, что это форма давления, чтобы приходить и доставать моих родных.

Напомним, Врански был одним из заявителей запланированного на 3 августа петербургского митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Москве и Петербурге. Также он намеревался принять участие в одиночном пикетировании на ту же тему 31 июля, но эта акция не состоялась из-за полицейских, росгвардейцев и активистов НОД, заранее пришедших на место ее проведения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:34   Бордунов  
17:46 Саша, ты что, пересосал у полиции?
Заторы, пробки и закрытия наделали менты. Продолжая твои рассуждения, прихожу к выводу, что вся власть в РФ, начиная с Путина и до последнего мента, - террористы, потому что захватывают, томят в тюрьмах и пытают людей, в том числе иностранных инвесторов.

17:46    
16:51. В центре Москвы из-за митингующих были страшные пробки и заторы машин, закрылись почти все магазины и рестораны и тд. итп. Туристы были напуганы толпой подонков и никогда больше не приедут в Москву и тд. Действия митингующих, которые привели к этому-ЭКСТРЕМИЗМ!!!

16:51    
16-45
Товарищ, проснись. Мы тут не про экстремистов, а про умных, честных и активных, что правильно.
А отдельных анонимных и бесцельных полицаев наградить презервативами, чтобы такие не размножались.

16:45    
Полиция превентивно мочит экстремистов, что правильно!

16:36    
Бздят - значит уважают.
Красимир - честный человек.

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