Трем участникам митинга 27 июля в Москве предъявлены обвинения в массовых беспорядках

Следствие предъявило обвинение в нарушении ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) участникам акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву и Алексею Миняйло.

О предъявлении обвинений Подкопаеву сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Николая Фомина. По словам Фомина, Подкопаев на допросах отказался отвечать, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Миняйло не признает вину и отрицает участие в акции, поскольку находился в тот момент в Хамовническом суде Москвы, на заседании суда по Любови Соболь, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алана Гамазова.

Таким образом, обвинения в связи с акцией 27 июля предъявлены трем людям: до этого Кирилла Жукова обвинили в нарушении ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 212 УК РФ. Вину он не признает по всем статьям обвинения.

Дело по ч. 1-3 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) возбудили спустя несколько дней после акции за честные выборы в центре Москвы. Несколько тысяч человек вышли на улицу с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации под разными предлогами. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя спецсредства. Почти 1400 человек были задержаны, 77 получили из-за действий полицейских травмы разной степени тяжести. Следственный комитет считает причастными к массовым беспорядкам не менее 10 человек, пятеро уже задержаны.