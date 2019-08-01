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1 августа, 20:41

Четвертого участника митинга в Москве обвинили в массовых беспорядках

фото ЗакС политика Четвертого участника митинга в Москве обвинили в массовых беспорядках

Следственный комитет предъявил обвинение в нарушении ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) еще одному участнику митинга 27 июля в Москве, Самариддину Раджабову, передает «Медиазона» со ссылкой на координатора «ОВД-Инфо» Аллу Фролову.

Раджабов сейчас арестован на 10 суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее помехи для движения пешеходов). 2 августа ему должны избрать меру пресечения по делу о беспорядках.

Ранее следствие предъявило обвинения еще трем участникам акции. Дело о массовых беспорядках было возбуждено спустя несколько дней после митинга.

27 июля несколько тысяч человек вышли на улицы в центре Москвы с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации под разными предлогами. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя спецсредства. Почти 1400 человек были задержаны, 77 получили из-за действий полицейских травмы разной степени тяжести. Следственный комитет считает причастными к массовым беспорядкам не менее 10 человек, пятеро уже задержаны.

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1 августа, 21:26    
Всех экстремистов-подрывников гос.строя России на нары! Никого не щадить!

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