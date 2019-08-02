Мэрия Москвы заявила о согласовании митинга 10 августа, заявитель это отрицает

Первы замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник заявил о согласовании митинга на проспекте Сахарова 10 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму численностью до 100 тысяч человек, передает «Интерфакс».

По словам Олейника, мэрия договорилась с заявителем – незарегистрированным кандидатом и муниципальным депутатом Еленой Русаковой – о проведении митинга на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. Трибуну можно будет установить у дома 9 по проспекту, согласованное количество участников – до 100 тысяч человек, утверждает представитель мэрии.

Сама Русакова утверждает, что никаких документов о согласовании она не получала, и информация неверна. По ее словам, она была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и главы «Яблока» Эмилии Слабуновой о мерах безопасности на 3 августа, и итогами беседы она «не вполне удовлетворена».

«Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», - подчеркнула Русакова.

Русакова подала заявку на митинг 31 июля, после крупной акции протеста 27 июля. Тогда задержали почти 1400 человек, 77 получили травмы, когда полиция начала применять спецсредства и жестко задерживать участников. Следующий несогласованный митинг хотят провести 3 августа. Полиция предупредила о незаконности участия в нем.