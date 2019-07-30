Московская полиция предупредила о незаконности акции 3 августа

Главное управление МВД по Москве вечером 30 июля опубликовало сообщение, в котором предлагает москвичам воздержаться от участия в несанкционированных акциях в центре столицы 3 августа.

"Сообщаем, что в органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании данного публичного мероприятия не поступало. Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", - заявили в московской полиции.

Кроме того, ГУ МВД по Москве сообщило о поступивших к ним сведениях о возможных провокациях на будущем мероприятии и предупредило, что полиция "предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка".

Либертарианская партия подавала в столичную мэрию заявку на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади, однако чиновники согласились утвердить акцию только на проспекте Сахарова. Лидера партии Михаила Светова этот факт не устроил, в связи с чем он уведомление отозвал. Сразу после выхода из мэрии либертарианца задержали.

Прошлый митинг за честные выборы в Москве прошел 27 июля. По его итогу было задержано почти 1400 человек.

В Петербурге 3 августа пройдет акция солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму и задержанными в столице людьми. На митинге на площади Ленина привлекут внимание и к петербургским проблемам избирательного процесса. Акция пройдет в гайд-парке у Финляндского вокзала, районная администрация сообщила организаторам, что приняла к сведению информацию о планируемом мероприятии.