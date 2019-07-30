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20:59

Московская полиция предупредила о незаконности акции 3 августа

фото ЗакС политика Московская полиция предупредила о незаконности акции 3 августа

Главное управление МВД по Москве вечером 30 июля опубликовало сообщение, в котором предлагает москвичам воздержаться от участия в несанкционированных акциях в центре столицы 3 августа. 

"Сообщаем, что в органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании данного публичного мероприятия не поступало. Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", - заявили в московской полиции.

Кроме того, ГУ МВД по Москве сообщило о поступивших к ним сведениях о возможных провокациях на будущем мероприятии и предупредило, что полиция "предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка".

Либертарианская партия подавала в столичную мэрию заявку на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади, однако чиновники согласились утвердить акцию только на проспекте Сахарова. Лидера партии Михаила Светова этот факт не устроил, в связи с чем он уведомление отозвал. Сразу после выхода из мэрии либертарианца задержали

Прошлый митинг за честные выборы в Москве прошел 27 июля. По его итогу было задержано почти 1400 человек. 

В Петербурге 3 августа пройдет акция солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму и задержанными в столице людьми. На митинге на площади Ленина привлекут внимание и к петербургским проблемам избирательного процесса. Акция пройдет в гайд-парке у Финляндского вокзала, районная администрация сообщила организаторам, что приняла к сведению информацию о планируемом мероприятии. 

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21:45    
Давить гадёнышей в зародыше без жалости и жестоко во всех городах России при малейшем нарушении закона и угрозе массовых беспорядков. Если сборище разрешённое - пожалуйста, поорите, повоняйте, выпустите пар, потом   домой - на горшок и спать. Но при малейшей угрозе беспорядков, провокациях и тем более при напирании на полицию и бросание чего-либо - дубиной по яйцам, газ, наручники, суд, УГОЛОВНЫЙ срок. Опротивели эти мерзавцы !

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