Прокуратура Москвы вынесла предостережение Любови Соболь из-за акции 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предостережение незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь в связи с планами провести акцию протеста 3 августа, сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре подчеркивают, что акция несогласована, и заявили, что попытки провести его – «прямое нарушение закона», а правоохранительные органы «будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан».

Ранее воздержаться от акции призывало МВД. Провести акцию 3 августа решили после протестов 27 июля, по итогам которых задержали почти 1400 человек. Либертарианская партия пыталась согласовать на эту дату митинг на Лубянской площади, но отказалась от предложенного мэрией варианта – проспекта Сахарова. Сразу после этого одного из лидеров партии Михаила Светова задержали, а вскоре дали 30 суток ареста за акцию 16 июля.

В Петербурге 3 августа пройдет акция солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму и задержанными в столице людьми. На митинге привлекут внимание и к петербургским проблемам избирательного процесса. Акция пройдет в гайд-парке у Финляндского вокзала, районная администрация сообщила организаторам, что приняла к сведению информацию о планируемом мероприятии.