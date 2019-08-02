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11:24

Читавшую ОМОНу Конституцию девушку поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних

фото ЗакС политика Читавшую ОМОНу Конституцию девушку поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних

Активистку Ольгу Мисик, которая на митинге 27 июля в Москве читала Конституцию сотрудникам ОМОНа, поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, передает «МБХ медиа».

По словам Мисик, на нее составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). После этого к ней приходили сотрудники полиции и спрашивали о митингах 27 июля и 3 августа.

27 июля в Москве прошла акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В центр столицы вышло несколько тысяч протестующих, правоохранители жестко разгоняли митинг с утра до позднего вечера, применяя спецсредства, в том числе дубинки. Было задержано почти 1400 человек, 77 получили травмы от действий правоохранителей.

После этого Следственный комитет возбудил дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Обвинение предъявлено пятерым участникам акции, следствие считает причастными в общей сложности не менее 10 человек.

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