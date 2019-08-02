Мэрия Москвы анонсировала фестиваль "Шашлык Live" 3 августа, заявленные музыканты не в курсе

Мэрия Москвы анонсировала фестиваль «Шашлык Live» в парке Горького на 3-4 августа с участием ряда групп, и музыканты некоторых из них оказались не в курсе своих грядущих выступлений.

Анонс был опубликован 31 июля, всего за четыре дня до начала фестиваля. На сайте мэрии говорится, что в фестивале выступят группы «Чайф», «Сплин», «Браво», «7Б», Uma2rman, Tequilajazzz, а также исполнители Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков.

Лидер «Браво» Евгений Хавтан в своем Facebook призвал не верить афише, заявив, что группа 3 августа нигде не выступает. Лидер Tequilajazzz Евгений Федоров также дал понять, что в этот день его группа не будет выступать «ни в Москве, ни где-нибудь еще». Свое участие в фестивале подтвердили группы «Сплин» и «Чайф».

3 августа в Москве собираются провести несогласованную акцию протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Решение было принято на фоне жестких действий полиции во время разгона митинга 27 июля на ту же тему: тогда задержали почти 1400 человек, 77 получили травмы, когда полиция начала применять спецсредства и жестко задерживать участников. Полиция предупредила о незаконности участия в новом митинге.