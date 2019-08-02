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14:59

СМИ: Задержаны еще пять фигурантов дела о беспорядках на митинге 27 июля в Москве

фото ЗакС политика СМИ: Задержаны еще пять фигурантов дела о беспорядках на митинге 27 июля в Москве

Еще пять участников несогласованного митинга 27 июля в Москве задержаны по делу о массовых беспорядках, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в понедельник, 5 августа, им будут избираться меры пресечения.

Ранее 2 августа суд в Москве арестовал четырех фигурантов аналогичного дела: Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова. До этого был арестован Евгений Коваленко.

Дело было возбуждено по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митинга 27 июля в центре Москвы за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. Почти 1400 человек были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.

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17:32    
16:17 - Костя Коган решил бабла срубить перед эмиграцией.

16:17   Константин Коханов   parfirich@kohanov.com
Я считаю, что милиция действовала. слишком гуманно, видимо все забыли беспорядки на Манежной площади 9 июня 2002 года, организованного провокаторами (из числа фанатов) во время трансляции там футбольного матча Россия-Япония. На этот раз было задержано во время спровоцированных "майданной" оппозицией 1000 подонков, из которых большинство оказалось иногородними, но почему-то без указания их фамилий и мест, где их навербовали или купили. Опять во время беспорядков оппозиция привлекала для противоправных действий несовершеннолетних и власти почему-то не привлекли к уголовной или хотя к административной ответственности их родителей и не приняли меры к установке этих будущих уголовников на учёт. Зачем нужно оправдываться, перед немецким послом, которого во Франции сразу же выпроводили бы на историческую родину, да и свой вонючий рот, он бы при разгоне французского уголовного отребья, никогда бы не раскрыл. Считаю, что в отношении "гудковых", "митрохиных", и объеденных госдеповской молью "соболей", давно пора возбудить уголовные дела, и в любом случае лишить российского гражданства. Тоже самое касается подстрекателей из "Эха Москвы" и из фекально-бандеровского "Дождя". Во всяком случае, московская милиция должна действовать также, как полиция Нью-Йорка, в случае нападения на неё не уговаривать не бесчинствовать, не стрелять предупредительно в воздух, а сразу же стрелять на поражение. А задержанных за беспорядки судить в ускоренном порядке, на срок не менее 10 лет, и пусть их адвокаты, каждые два года добиваются смягчения приговора или пересмотра меры пресечения.

16:12    
15:04 Не воняй, личинка пригожинская. Государственный переворот устроил Путин и его банда, фальсифицировав всю процедуру выборов на всех уровнях. Куда смотрит ФСБ?!

16:06    
Свободу жертвам террора!

15:04    
Отечество в опасности!!! Только массовые репрессии "пятой колонны" помогут остановить прозападную попытку гос.переворота в России! По отношению к ним надо действовать безжалостно и беспощадно! Правоохранителям ни в коем случае нельзя упускать инициативу и идти на компромиссы!

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