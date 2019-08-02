СМИ: Задержаны еще пять фигурантов дела о беспорядках на митинге 27 июля в Москве

Еще пять участников несогласованного митинга 27 июля в Москве задержаны по делу о массовых беспорядках, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в понедельник, 5 августа, им будут избираться меры пресечения.

Ранее 2 августа суд в Москве арестовал четырех фигурантов аналогичного дела: Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова. До этого был арестован Евгений Коваленко.

Дело было возбуждено по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митинга 27 июля в центре Москвы за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. Почти 1400 человек были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.