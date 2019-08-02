Признавшемуся в убийстве Елены Григорьевой мужчине предъявили обвинения

Управление Следственного комитета по Петербургу предъявило обвинения Алексею Волнянко в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщается на сайте ведомства.

Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Накануне Волнянко арестовали до 21 сентября. Сообщается, что он полностью признал свою вину.

Волнянко задержали после того, как показания на него дал другой ранее задержанный по этому делу – уроженец Киргизии Даврон Мухамедов. По версии следствия, Григорьева ушла с Волнянко после посиделок в компании, а затем в ходе ссоры последний избил активистку и нанес ей не менее восьми ножевых ранений в спину и по лицу.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. Следствие продолжает искать причастных к преступлению. По некоторым данным, незадолго до смерти Григорьеву видели в компании. Сообщалось, что ей поступали угрозы.