Брод всегда «за» власть

Есть правозащитники, которые уверяют, что выборы в Петербурге проходят спокойно, честно, а сам день голосования будет торжеством народной демократии. Среди них, выделяется голос члена президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.

Самое заметное высказывание Брода по ситуации в Петербурге посвящено разгону полицией санкционированной первомайской колонны оппозиции. Если все комментаторы – участники и правозащитники свидетельствуют о немотивированном применении насилия со стороны правоохранителей, то Александр Брод придерживается другого мнения.

«Действия провокаторов привели к перебою работы общественного транспорта. Помимо этого, остановившаяся толпа помешала петербуржцам и гостям города попасть на Московский вокзал. Многие люди опоздали на поезда. В социальных сетях многие пользователи уже „благодарят“ провокаторов за испорченный праздник», - сказал Брод. При этом он проявил похвальную неосведомленность в ситуации, сложившейся во время первомая в Петербурге, где движение общественного транспорта в месте движения колонн всегда перекрывается, а пассажиры, спешащие на поезд, обычно, пользуются выходом из метро рядом с Московским вокзалом.

После жесткого разгона несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля 2019 года, единственным правозащитником, поддержавшим действия полиции, был Александр Брод.

«На мой взгляд, полиция работала адекватно в непростых условиях разгула толпы, я бы так сказал», - цитирует Брода Gazeta.ru.

Кто же он, этот государственный правозащитник?

Выходец из Самары Александр Брод начал свою активную правозащитную деятельность еще в 2001 году создав и возглавив Московское бюро по правам человека (МБПЧ), которое выросло из бюро Union of Councils for Soviet Jews. До этого он издавал газету в Самаре, ставил спектакли в местном театре, а потом решил переехать в Москву и стать правозащитником.

На сайте МБПЧ есть информация о проведении акции «Бессмертный полк», о мероприятии, посвященном защите россиян за рубежом, об агрессивной ксенофобии, много новостей о круглых столах, с участием Брода, но нет ничего о том, что происходит в последнее время с оппозицией в Москве.

Первый раз имя Александра Брода прозвучало в федеральных СМИ в 2004 году, когда он намеревался засудить Мэла Гибсона за фильм «Страсти Христовы», где Брод усмотрел ксенофобию.

И уже в 2005 году группа российских правозащитников и экспертов выступила с коллективным заявлением против Брода, призвав международные организации не давать ему больше грантов.

Вот что, в частности, было в этом обращении, подписанном, в том числе руководством «Мемориала» и Фонда защиты гласности: «Публичные выступления МБПЧ (как правило – лично А.Брода) – весьма многочисленны. Надо признать, PR в МБПЧ ведется агрессивнее, чем в любой другой правозащитной организации, так что высказывания и заявления Брода цитируются в СМИ все чаще. Но сам стиль этих заявлений и пресс-релизов таков, что в первую очередь направлен на демонстрацию того, что то или иное событие или действие связано с МБПЧ и лично с Александром Бродом, а не на информирование читателей о проблемах и на их обсуждение».

Отличился Брод и во время российско-грузинской войны в 2008 году. «Судя по числу жертв и масштабам разрушений, грузины хотели оправдать название проводимой операции „Чистое поле“. Совершенно очевидно, что целью операции с подобным названием было полное уничтожение осетин в Южной Осетии», - сказал правозащитник и обвинил грузинских солдат в том, что они воевали под воздействием наркотиков.

Осенью 2012 года Брод объявил голодовку в знак протеста против изменения порядка формирования Совета по правам человека при президенте. Уже через 6 дней он прекратил голодовку и был включен Владимиром Путиным в состав совета. Акция Брода вызвала неоднозначную реакцию у других правозащитников.

«Объявление голодовки по такому поводу — признак неадекватности, а неадекватный человек не может претендовать на то, чтобы заниматься развитием гражданского общества», - говорил в то время член СПЧ Даниил Дондурей.

Как правозащитник Александр Брод всегда востребован властью: он постоянно комментирует ход и итоги федеральных и региональных выборов, выступает в поддержку позиции российской власти на международной арене, например, по Украине.

Особенно часто звучал голос Брода на президентских выборах 2018 года.

В программе «Первоисточник 2.0» телеканала «Вести. Ямал» правозащитник назвал три принципиальных отличия выборов президента 2018 года от выборов 2012 года.

«Я считаю, что сделано все, чтобы выборы были максимально прозрачными и открытыми, и демократичными. Второй момент - это то, что на протоколах будут QR-коды, и даже теоретически будет невозможно переписывать эти протоколы, чем иногда грешила наша избирательная система. Третий момент, это то, что теперь общественные палаты будут направлять своих наблюдателей на избирательные участки. Поэтому сейчас абсолютно понятно и объяснимо, что мы на избирательных участках будем представлять интересы гражданского общества», - сказал Александр Брод.

Сами президентские выборы 2018 года в интервью РИА «Новости» Брод оценил так:

«Да, они прошли технически чище. Ну, так оно и должно быть. Все-таки идет развитие и избирательной системы, и механизмов общественного контроля. Это закономерный процесс избирательной системы в России, выборы становятся чище», - сказал Брод.

Что на самом деле происходило в Петербурге на президентских выборах, подробно описывалось в материалах ЗАКС.Ру.

Весной 2019 года в Смольном появилась специальная рабочая группа по созданию стратегии развития гражданского общества в Петербурге. Возглавить группу пригласили Александра Брода. Он согласился, но в ее состав так и не вошел.

Был создан также «Центр содействия развитию институтов гражданского общества». Планировалось, что Александр Брод возглавит эту организацию, но и тут не случилось.

Первое заседание рабочей группы прошло в Смольном в начале июля. В официальном заявлении об этом говорится, что состав рабочей группы вошли как представители некоммерческих организаций, органов государственной власти, так и эксперты, лидеры мнений, профессионалы в каждой из областей. Возглавила группу глава комитета по молодежной политике Смольного Юлия Аблец.

Даже без официального статуса в Смольном, Александр Брод частый гость на петербургских телеканалах и в официальной прессе. Он рассказывает о ходе кампании по выборам губернатора и вновь всех уверяет, что эти выборы будут «прозрачными».

Более того, он активно поддерживает создание избирательных участков в Псковской области. Вот как об этом пишет «Псковское агентство информации»: «Александр Брод назвал хорошим шагом, шагом вперед участие Псковской области в эксперименте, в рамках которого в регионе будут открыты избирательные участки на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил на заседании Общественной палаты Псковской области 18 июля. «Мы знаем, что большое количество петербуржцев имеют здесь дачные участки», - пояснил Брод и добавил, что на прошлой неделе ему поступило обращение от дачников об открытии в Псковской области избирательных участков.

А после недавнего митинга в Москве Александр Брод заявил, что оппозиции интересны лишь стихийные беспорядки и столкновения с полицией. А организаторы митинга в центре российской столицы не обеспечили безопасность собственных избирателей, а также обычных москвичей.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский на деятельность Брода смотрит отрицательно. «Я отношусь к нему с абсолютным омерзением. Я ему при встрече руки не подал бы. Никаким правозащитником он не является. Человек, который оправдывает действия полиции при разгоне публичных акций, не заслуживает этого звания. Это абсолютно провластная фигура, «правозащитник по вызову». На мой взгляд, он должен быть немедленно изгнан из СПЧ, где он по недоразумению состоит», - уверен парламентарий.

Член Общественной палаты города, политолог Станислав Еремеев, напротив, видит в Александре Броде профессионала. «Человек давно в правозащитной тематике, в том числе, по избирательным вопросам. У него всегда четкая аргументация. Он хорошо чувствует и понимает свое дело, умеет выстраивать диалог с коллегами. Самое главное, имеет опыт работы с регионами, понимает специфику каждого из них. Оцениваю его как профессионала».

Сотрудничество властей с руководителями так называемых ГОНГО (неправительственных организаций, поддерживаемых государством и работающим на государство прим. ред.) это не новость. Но в Петербурге ситуация складывается так, что государственный правозащитник не просто одобряет все действия властей, но и служит «застрельщиком» для принятия решений, которые отразятся на результатах выборов.

Анатолий Дроздов

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