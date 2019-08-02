Студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по делу о беспорядках на митинге 27 июля в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября еще одного обвиняемого по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, кандидата в Мосгордуму и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, передает «Новая газета».

Жуков отрицает свою вину и отказался давать показания. Адвокат Даниил Берман ходатайствовал о перерыве и передаче его подзащитному бутылки воды, поскольку тот ничего не пил с ночи и не спал в течение суток. Судья отклонила просьбу, что вызвало возмущение мамы Жукова. Сам Жуков просил избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Адвокат отметил, что в деле Жукова нет никакого состава преступления и конкретики. За своего студента поручилась проректор ВШЭ, кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара. Однако это суд не переубедило.

Студенты, выпускники и сотрудникик вуза написали коллективное письмо с требованием к администрации ВШЭ официально поддержать Жукова, поручиться за него в суде и поставить перед органами госвласти вопрос об обоснованности уголовного дела. «Дело Егора — дело всего университета и каждого члена университетского сообщества. Именно в университете учат критически мыслить, свободно говорить и задавать вопросы, и ВШЭ не имеет морального права отмахнуться от ситуации, в которой члену ее сообщества за свободные слова и верные вопросы угрожают лишением свободы от 3 до 8 лет», — говорится в письме.

Ранее 2 августа суд в Москве арестовал четырех фигурантов аналогичного дела: Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова. До этого был арестован Евгений Коваленко.

Дело было возбуждено по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митинга 27 июля в центре Москвы за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. Почти 1400 человек были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.