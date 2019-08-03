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11:13

Суд отправил в СИЗО шестого фигуранта дела о беспорядках в Москве

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО шестого фигуранта дела о беспорядках в Москве

По делу о беспорядках в Москве на несанкционированной акции 27 июля получил предварительное наказание в виде двух месяцев пребывания под стражей шестой фигурант, передает "Эхо Москвы". Речь идет о студенте ВШЭ Егоре Жукове.

По словам его адвоката, максимально строгая мера пресечения ничем не мотивирована, а решение о ней принималось предельно формально. В суде утверждалось, что Жуков может передать неким "сообщникам" некие "сведения", помешающие следствию.

Отметим, что со стороны протестующих акция носила исключительно мирный характер: не было разбито ни одной витрины или автомобиля. Напротив, десятки людей обратились за медицинской помощью после контакта с сотрудниками ОМОН и Росгвардией. Между тем, подводя акции, мэр Сергей Собянин похвалил бойцов и заявил, что они действовали адекватно ситуации.

Акция, аналогичная прошедшей, на которой задержали 1400 человек, должна пройти в Москве сегодня, 3 августа. Ожидаются не менее жестокие задержания и, возможно, новые уголовные дела. Цель у манифестантов прежняя - в мирной форме выразить свое несогласие с недопуском до выборов в московский парламент 57 независимых кандидатов, собравших тысячи подписей в свою поддержку.

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14:24    
12.38 А жидятам надо бы и помолчать. Целее будут.

13:51    
Власовский флаг уберите сначала, а потом о г[цензура]ьсе рассуждайте)))

12:38    
12:14 Структуры Геббельса в России давно уже открыты (и ты на них подрабатываешь). Ты, и подобные тебе и есть враги России. Ваши лозунги о "РУССКОМ МИРЕ" - аналог нацистских бредней о "превосходстве арийской расы" и "тысечелетнем рейхе". Под вопли о всемирной "русофобии" вы пытаетесь привить фашизм на земле России и оправдать любые зверства во имя нации, точно так же, как это делали в 30-е годы ваши учителя в Германии. Там вы теперь тоже поддерживаете неонацистов из АдГ. Вы - неофашисты, любители политических садистских извращений, и конец ваш будет такой же, как у ваших предшественников.

12:14    
Все должны понять, что пустить сегодня во власть прозападную "пятую колонну" равносильно было бы открытию пропагандистских структур Геббельса в Москве в годы Великой Отечественной войны! НЕЛЬЗЯ(!!!) врагов России, РУССКОГО МИРА допускать во власть, особенно в Москве!

11:17    
Бунтовщика Жукова на нары! Адвокаты же всегда и везде нагло выгораживают преступников, веры им нет совершенно!

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