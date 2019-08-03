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13:06

Павловский: Московские протестующие утратили надежду на компромисс

фото ЗакС политика Павловский: Московские протестующие утратили надежду на компромисс

Политолог Глеб Павловский в преддверии несанкционированного протестного шествия 3 августа по центру столицы с печалью предрек "полностью ментовской" сценарий этой акции, заметив между прочим, что ничего с этим не поделать и никого не удержать от эскалации: предыдущие прямые столкновения силовиков и граждан сильно возмутили и разозлили последних.

"Уже нельзя остановить людей, которые выйдут. Они выйдут, конечно, и очень важно не допустить повторения этой мясорубки прошлой субботы. Но надо понимать, что политическая повестка в Москве сменилась: больше нет лояльной попытки договориться, пойти с властью на какие-то компромиссы у независимых кандидатов", - рассудил эксперт в эфире радиостанции "Свобода".

Ранее стало известно о якобы санкционированном мэрией митинге оппозиции, назначенном на 10 августа на проспекте Сахарова. От участия в них предостерегли либертарианцы, опасающиеся новой путаницы и увода людей, как в конце 2011 года, и писатель Виктор Шендерович, которого записали в заявители. Впоследствии оказалось, что заявитель - однофамилец известного критика действующей власти. Вместе с Шендеровичем 27 июля задержали около 1400 человек. С каждым днем становится известно о новых уголовно преследуемых гражданах, попавших в их число.

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15:10    
Никаких компромиссов с бунтовщиками-американскими подстилками! Всех русофобов в костёр или головы рубить, как в старые добрые царские времена!

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