Губернатор Архангельской области разъяснил свою позицию по "мусорному" референдуму

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал большое интервью местному порталу 29.ru, отличающемуся своей нелояльностью к власти и внимательным освещением темы "мусорных" протестов на станции Шиес. В ходе разговора чиновник объяснил, почему Верховный суд был прав, отказав жителям региона в праве на проведение референдума - о строительстве мусорного полигона на Шиесе. Решение суда Орлов поддержал, отметив, что вопрос строительства полигона "не связан с предметом общественного мнения".

"Есть рамки, за которые даже опасно выходить при проведении таких массовых серьезных действий. Мы можем довести до того, что будут выносить на референдум любое мероприятие, связанное со строительством дорог или детского сада. Кому-то это нравится, кому-то нет", - пояснил он, добавив, что усложнить жизнь может итог голосования 50 на 50 - при котором непонятно, как поступать в том или ином случае.

Тем не менее, общественные обсуждения этой сложной и конфликтной "мусорной" темы губернатор пообещал провести - "после того, как инвестор известит нас о том, что он собирается делать, — а говорить об этом в общих чертах нельзя".

По его оценке, на общественное мнение стали сильно влиять активисты, категорически противящиеся полигону, и нужны условия, при которых никто ни на кого не давят и не искажает тем самым реальность.

На публичных выступлениях в течение лета Орлова уже не раз громко освистывали собравшиеся, подкрепляя свист требованиями уйти в отставку. Палаточный лагерь протестующих стоит возле станции Шиес с начала года. Их жизнедеятельность и борьбу обеспечивают сочувствующие по всей стране банковскими переводами.