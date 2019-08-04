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12:45

По телевидению повторили комментарий Собянина к акции 27 июля

фото ЗакС политика По телевидению повторили комментарий Собянина к акции 27 июля

По прошествии жестоко разогнанного протестного шествия по центру Москвы федеральный телеканал "Россия 1" показал своим зрителям официальный комментарий мэра Сергея Собянина. Однако, им оказались не свежие высказывания чиновника о последних событиях, а его резонансное заявление, сделанное по итогам акции 27 июля, где он благодарит бойцов ОМОНа и Росгвардии и оправдывает их "адекватное" насилие к мирным гражданам.

"Кто громче крикнет, того и власть? Мы же не в Зимбабве живем", - говорит, среди прочего, на этом видео мэр.

Многие комментаторы этого выступления обращали внимание на то, что Собянин как будто бы читает "по бумажке", смотрит мимо камеры, стоит с как будто бы принужденным лицом и что вообще стилистика и месседж этой речи абсолютно ему, управляющему городом с 2010 года, не свойственны.

Накануне, 3 августа, протестующие москвичи, помимо свободных выборов с допуском всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, требовали и его отставки. Задержали в итоге, часть из них избив, 828 человек. Евросоюз выразил надежду, что всех их немедленно освободят.

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15:20    
Собянин умер.

14:43    
Канал "Россия1" специально подставляет Собянина. Тот пытался уйти в тень во время разгонов и это заметили. Подковёрная борьба "башен Кремля".

14:09    
Собянин внёс свой достойный вклад в разгон, разгром прозападной "пятой колонны" на сборищах в Москве! Молодец! Браво!!! Может стать надёжным преемником Путина в 2024 г.!

13:36    
Всякий, имеющий честь, застрелился бы от подобного позора.
А Собянин мог бы тихо уйти, но нет - отбрёхивается.

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