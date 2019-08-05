Студенты ВШЭ начнут ежедневные одиночные пикеты у МВД в поддержку арестованного Жукова

Студенты и выпускники Высшей школы экономики с 5 августа начнут каждый день проводить одиночные пикеты у здания управления МВД по Москве в поддержку арестованного студента вуза Егора Жукова, передает «МБХ медиа» со ссылкой на одного из организаторов Романа Киселева.

По словам Киселева, организаторы «начнут с малого» этими пикетами. По задумке, ежедневно с 12:00 до 22:00 пикетчики будут сменять друг друга с плакатом. «В перспективе, возможно, мы попробуем согласовать и иные мероприятия, но с чего-то надо начинать», - сказал Киселев.

Жуков арестован по делу о массовых беспорядках на несогласованном митинге 27 июля в Москве. За что именно, из материалов дела неясно, упоминается лишь, что он «делал жесты направо», что расценили как управление толпой. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что фактически студенту предъявили обвинение из-за того, что он пытался увести людей подальше от проезжей части.