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10:28

Студенты ВШЭ начнут ежедневные одиночные пикеты у МВД в поддержку арестованного Жукова

фото ЗакС политика Студенты ВШЭ начнут ежедневные одиночные пикеты у МВД в поддержку арестованного Жукова

Студенты и выпускники Высшей школы экономики с 5 августа начнут каждый день проводить одиночные пикеты у здания управления МВД по Москве в поддержку арестованного студента вуза Егора Жукова, передает «МБХ медиа» со ссылкой на одного из организаторов Романа Киселева.

По словам Киселева, организаторы «начнут с малого» этими пикетами. По задумке, ежедневно с 12:00 до 22:00 пикетчики будут сменять друг друга с плакатом. «В перспективе, возможно, мы попробуем согласовать и иные мероприятия, но с чего-то надо начинать», - сказал Киселев.

Жуков арестован по делу о массовых беспорядках на несогласованном митинге 27 июля в Москве. За что именно, из материалов дела неясно, упоминается лишь, что он «делал жесты направо», что расценили как управление толпой. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что фактически студенту предъявили обвинение из-за того, что он пытался увести людей подальше от проезжей части.

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14:25    
Похоже кто то не понимает что не ему решать кто враг россии а кто нет.

14:08    
13:41 Ишь ты, "забаву" нашёл. Иди с женой позабавляйся, если не понимаешь смысла выборов. Враги России те, кто занимается фальсификациями в пользу коррупционной вертикали, кто грабит народ, вывозит деньги за рубеж, покупает себе виллы в Италии, Франции и Испании на народные деньги и оформляет там ПМЖ для своей родни. А здесь рассуждает с экрана про патриотизм, как Соловьёв.

13:41    
13:35. Выборы-это игрушка, забава, развлекуха для народа раз в 4-5 лет, но к ним ни при каких обстоятельствах нельзя допускать врагов России, стремящихся пробраться во власть и начать подрывную работу уже в ранге депутатов! Это самое главное!

13:35    
13:05 А что, "патриоты Отечества" против честных выборов и соблюдения прав и законов?

13:05    
12:45. Экономистом можешь ты не быть, а патриотом Отечества быть обязан!

12:45    
ВШЭ - один из лучших экономических вузов, гордость российской науки. Отчасти, благодаря ей мы ещё не превратились в Северную Корею на 1/7 части суши.

10:49    
ВШЭ-одна из прозападных клоак в России, наряду с РГГУ, ЕУ и тд. Потому неудивительно, что стала кузницей подготовки русофобов, экстремистов для прозападной "пятой колонны"! ФСБ, не спать!

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