На месте "Бумажного института" появится 11-этажный жилой дом

На месте НИИ Целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, здания "сталинской" архитектуры, которое планируют снести, ожидается появление 11-этажного жилого дома. Владелец участка земли уже представил свой проект, сообщает градозащитное издание "Канонер".

"Крайние секции дома слегка выступают во двор, поэтому в плане дом похож на дверную ручку. В проекте предусмотрен двухуровневый подземный паркинг", - информирует ресурс.

Местные жители протестуют против сноса важного для них строения, которое не признано историческим памятником, как минимум с весны нынешнего года. На акциях протеста возле НИИ граждане собирали подписи против сноса для того, чтобы отправить их в городское правительство.

В последние годы здание работало как бизнес-центр. До конца мая всех арендаторов попросили "съехать", что было исполнено.

Жители также опасаются непредсказуемого влияния на потенциальную новостройку протекающей под площадью Мужества подземной реки (плывуна), которая парализовала работу метрополитена с 1995 по 2003 годы.