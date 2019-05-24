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Новости

12:33

В защиту "Бумажного института" на площади Мужества прошел флешмоб

фото ЗакС политика В защиту "Бумажного института" на площади Мужества прошел флешмоб

Бывший НИИ бумажной промышленности на 2 Муринском проспекте, которому угрожает снос, вышли поддержать в форме флешмоба местные жители. Под присмотром правоохранителей они выстроились в шеренгу вдоль здания "сталинской" архитектуры. В последние годы оно использовалось как бизнес-центр, и до конца мая арендаторы вынуждены навсегда его покинуть. Акция обошлась без задержаний.

Помимо сохранения самого здания, полюбившегося жителям, их беспокоит перспектива строительства на его месте высотного дома. Особая тревога по этому поводу обусловлена особенностями района: между станциями метро "Лесная" и "Площадь Мужества" протекает так называемый "плывун" - подземная река, что за последние сорок лет приводило к затоплению и закрытию сообщения поездов метро и даже к обрушению построек.

Активисты намерены собираться в защиту бывшего НИИ и дальше.

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Фотография: "Живой город"



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15:03    
Уместно вспомнить высказвание Д. Гранина о Санкт-Петербурге.

14:22   viktorzinovev   viktorzinovev1989199cz24@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

14:04    
Прекрасное здание в неоклассическом стиле, украшающее город.
Вместо него алчные людишки хотят построить здание в высотно-муравейниковом стиле, устрашающее город.

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