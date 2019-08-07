СК отказался возбуждать дело из-за нарушений на выборах в Петербурге

Следственный комитет по Петербургу отказался возбуждать уголовные дела из-за нарушений на выборах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальный ответ ведомства. По данным СК, Городская избирательная комиссия подала за 7 месяцев 2019 в СК 8 заявлений о возможных нарушениях на муниципальных выборах в работе избиркомов МО "Академическое", "Ржевка", "Сампсониевское", "Северный", "Георгиевское", "Сергиевское", "Академическое" и "Екатерингофский".

По пяти обращениям даны разъяснения, одно обращение направлено в МВД и еще два возвращены в Горизбирком для рассмотрения по существу в соответствии с компетенцией.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что следственный комитет не увидел нарушений в действиях сотрудников двух окружных комиссий №224 и №225 (входят в ТИК №29), которые отказывались регистрировать самовыдвиженцев на муниципальных выборах и не выдавали кандидатам документы.