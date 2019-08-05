СК не увидел нарушений в действиях сотрудников двух окружных комиссии

Следственный комитет не нашел оснований для проведения проверки в отношении сотрудников двух окружных избирательных комиссии №224 и №225 (входят в ТИК №29), которые отказывались регистрировать самовыдвиженцев на муниципальных выборах и не выдавали кандидатам документы.

Представитель ТИК №29 Евгений Прокопенко рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что территориальный избирком обращался в следственный комитет в связи с пропажей подписных листов кандидатов-самовыдвиженцев, которые подавали документы на регистрацию в ОИК №224 и №225.

В июле 2019 года ИКМО №75 отказала в регистрации нескольким кандидатам самовыдвиженцам, в числе которых были действующая глава муниципалитета №75 Александра Васильева и бывший руководитель администрации Фрунзенского района Всеволод Хмыров. Васильева при этом победила на внутрипартийных праймериз и была выдвинута в депутаты на последней конференции ЕдРа.

Вскоре после отказа в регистрации ОИК №224 и №225 расформировали и передали полномочия в ТИК №29, после чего территориальная комиссия зарегистрировала Васильеву и Хмырова.

Координатор петербургского отделения Партии Роста и кандидат в муниципальные депутаты МО №75 Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру, что “окружные комиссии “потеряли” документы самовыдвиженцев и специально делали все, чтобы не зарегистрировать кандидатов”.

Действующая глава МО №75 Александра Васильева рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что сотрудники ОИК изначально заявили, что у десяти кандидатов-самовыдвиженцев из её команды в подписных листах подписи поставили “фальшивые люди”.

- ОИК усомнились в подписи героя России и бывшего главы Фрунзенского района Всеволода Хмырова. Я попросила показать мне мои подписные листы, а в ОИК попросту сказали, что они утеряны. Но я, когда сдавала подписные листы, сделала ксерокопии, которые заверил секретарь ОИК, - рассказала Александра Васильева.

По мнению Васильевой, за отказами в регистрации стоит лично депутат Госдумы Михаил Романов, который, как считается, ведет в муниципалитет свою команду.

Действующая глава муниципалитета напомнила, что подобная ситуация с нерегистрацией кандидатов, которые идут не от партии власти, была в МО “Балканский”, когда в регистрации отказали кандидатам от “Партии роста”

Александра Васильева, которая является членом партии “Единая Россия” заявила, что участвует в муниципальных выборах самовыдвиженцем, так как не собирается идти “с командой Романова”.

- У меня есть своя команда, которая уже отработала в округе пять лет. Это уважаемые люди, которые зарекомендовали себя достаточно хорошо Тех молодых людей, я не знаю. Это такая политическая игра, - заключила Васильева.

Елена Владыкина