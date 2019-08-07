Горсуд не удовлетворил апелляцию МВД по иску к Пивоварову

УМВД России по Центральному району Петербурга не удалось привлечь к ответственности координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова по иску о защите чести и достоинства. В среду, 7 августа, Горсуд оставил без изменения решения Василеостровского районного суда, в феврале вставшего на сторону оппозиционера.

- Суд выслушал доводы и целиком отказал в апелляции, - сообщил ЗАКС.Ру Пивоваров.

Напомним, предметом недовольства сотрудников МВД стали посты Пивоварова в Facebook в ноябре 2017 года. Он рассказал, что обратился в 28 отдел полиции с заявлением о краже сумки и даже предоставил оперативникам информацию о предполагаемом грабителе. Но те, по словам Пивоварова, так и не нашли злоумышленника, а свою медлительность в частном разговоре объяснили необходимостью работать на протестных акциях.

В рамках рассмотрения дела в первой инстанции была назначена судебная экспертиза постов Пивоварова и были допрошены оперативные сотрудники 28 отдела. Соответчиком по делу проходил московский интернет-портал «Новые Известия on-line», пересказавший историю о пропавшей сумке для своей аудитории.

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