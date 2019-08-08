ФСИН о видео пыток зэка в "Крестах-2": Конфликт начался из-за пачки сигарет

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в беседе с РБК пояснил, что на самом деле происходит на появившемся ранее резонансном видео, на котором происходит коллективное избиение арестанта в "Крестах-2".

"Вышел конфликт в камере из-за каких-то неприязненных отношений… Тот, которого били, без спроса взял пачку сигарет или сигарету из пачки чужой", - сообщил Максименко.

По его сведениям, никаких сотрудников ФСИН в момент драки в камере не находилось. На другой день после инцидента заключенного перевели в другую камеру, так как он якобы сам об этом "ходатайствовал".

Накануне, напомним, Gulagu.net опубликовал материал, в котором говорится, что в "Крестах-2" существует несколько "пресс-хат" - мест, якобы подконтрольных администрации колонии, где обычно завербованные "активисты"-зэки пытают других арестантов. Издание подкрепило публикацию фото- и видеозаписями с избиениями.